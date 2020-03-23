سابرينا تصاب.. وتدافع عن قرارها بالبقاء مع إدريس ألبا

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الشهير إدريس ألبا، إصابتها بفيروس «كورونا»، بعدما كشف زوجها في وقت سابق عن إصابته بالفيروس. وكانت سابرينا قد تعرّضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، ما قد يعرضها للإصابة بالمرض. ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن سبرينا القول مدافعه عن قرارها البقاء بجانب زوجها: «أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة بأن عليّ رعايته».

بينما ذكرت سبرينا في حوار مع الإعلامية، أوبرا وينفري، عبر برنامج أطلقته أوبرا على الإنترنت، أول من أمس: «لقد اكتشفت أنني مصابة بفيروس (كورونا)».

فيما قال إدريس: «لم أعان من أي أعراض، وأشعر بإنني على ما يرام.. أنه أمر مقلق يمكن أن يكون هناك من يحمل الفيروس ويبدو على ما يرام، ويمكن أن ينقل المرض بسهولة».