اقتياد فاشينستا شهيرة وأختها إلى الحجر الصحي في الكويت

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

بعد أن نشرت الفاشينستا نهى نبيل، مقطع فيديو يظهر مشاركتها في حملة للتبرع بالدم، وعدم وجودها بالحجر الصحي المنزلي، اقتاد رجال أمن بالتعاون مع فريق من وزراة الصحة الكويتية، الفاشينستا وشقيقتها إلى الحجر المؤسسي الإجباري.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزراة الداخلية الكويتية في بيان لها أمس الخميس إلى أن الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على الصحة المجتمعية.

وأفادت تقارير إعلامية كويتية بأن نهى نبيل وشقيقتها نوف قد كسرتا الحجر الصحي المنزلي، وشاركتا في حملة للتبرع بالدم. ونشرت الفاشينستا في حسابها على "سناب" مقطع فيديو يظهر مخالطتها المتبرعين بالدم والأطقم الطبية في بنك الدم رغم أنها لا تزال في فترة الحجر .وتسبب انتشار الفيديو في تخوف البعض، وأجرت السلطات الصحية بالكويت تعقيماً عاجلاً لمرافق بنك الدم.

من جهتها، كتبت نهى نبيل على حسابها على تويتر، بأنها لم يتم إبلاغها بأي طريقة بأنها تحت الحجر بعد عودتها من السفر منذ عودتها مؤخراً، مؤكدة أنها لا تعاني أي أعراض: "وما طلعت من البيت إلا لما رحت لدعم حملة بنك الدم إلى جانب العديد من الفرق التطوعية وهناك تم فحص حرارتنا والتأكد من خلونا من أي أعراض قبل التبرع!".

