إنفلونزا الطيور بنسختها الأحدث : إصابة 1500 طائر بمزرعة واحدة في الفلبين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت الحكومة الفلبينيةأنها اكتشفت حالات من سلالة H5N6 القاتلة من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة في نويفا إسيجا، وهي محافظة تقع على بُعد 123 كم شمال العاصمة مانيلا.

وقال وزير الزراعة وليام دار لصحف محليةإنه تم العثور على الفيروس في بارانجاي أولانين-بيتاك في بلدة خاين، وهو شديد الإمراض وينتقل إلى البشر ولكن بمعدل وفيات منخفض.

وقال دار إن المسؤولين المحليين أفادوا بوفاة 1500 من أصل 15 ألف طائر سمان في مزرعة واحدة الشهر الماضي، وأضاف أنه للأسف فإن العينات المقدمة للفحص المخبري جاءت إيجابية لنتائج الفيروس الخطير.

وتابع: ومنذ ذلك الحين تم القضاء على ما مجموعه 25 ألف طائر سمان.

وأضاف إنه لاحتواء عدوى إنفلونزا الطيور H5N6 قيدت السلطات تحركات الطيور الحية في المنطقة المصابة، مؤكدًا على أن التنظيف والتطهير مستمران بالإضافة إلى تتبع الاتصال لتحديد أصل الفيروس.



وسلالة H5N6 هي نفس السلالة التي أصابت مقاطعة بامبانجا في عام 2017، وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية بالفيروس في الصين.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت، الشهر الماضي، أن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 بمزرعة جنوب غربي البلاد.

ويُذكر أن الفيروس يسبب مرضًا شديدًا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معدٍ للإنسان.

وجاء إعلان وزارة الزراعة في الوقت الذي تقاتل فيه الفلبين انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد – 19، الذي أصاب أكثر من 100 في البلاد، بحسب الصحيفة الفلبينية The Philippine Star.