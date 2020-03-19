دراسة تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

خلص باحثون في الصين إلى أن فصائل الدم يمكن أن تلعب دوراً في إمكانية تعرض صاحبها لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من عدمها.

وحسب الدراسة التي أجريت في مدينة ووهان، وسط الصين، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أولئك الذين يحملون فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بأصحاب بقية الفصائل. كما قال الباحثون الصينيون إن أصحاب فصيلة الدم A، هم الأكثر عرضة للموت بسبب الفيروس .

فقد بلغت نسبة أصحاب فصيلة الدم A بين المصابين في ووهان 41 في المئة، مقابل 25 في المئة للذين يحملون فصيلة الدم O. كما كانت النسب نفسها بين فصائل دم حالات الوفاة بسبب المرض، 41 في المئة للفصيلة A، و25 في المئة للفصيلة O.

وشكّل الأشخاص الذين يحملون الفصيلة O نحو 25 في المئة من إجمالي الوفيات، رغم أنهم يشكلون 32 في المئة من إجمالي سكان ووهان.

وفحص أصحاب البحث 2173 شخصاً مصاباً بالفيروس، بمن فيهم 206 أشخاص توفوا بسبب هذا المرض، وقارنوا بياناتهم مع معلومات عن 3694 شخصاً من الأصحاء في المدينة.

لكن الباحثين لم يستطيعوا أن يجدوا تفسيراً علمياً لسبب التباين في نسب الإصابة بالفيروس حسب فصيلة الدم.