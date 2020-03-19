انخفاض أعداد الوفيات بسبب التدخين السلبي

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

أفادت دراسة أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة أمستردام بانخفاض أعداد حالات الوفاة في جميع أنحاء العالم، التي يمكن أن ننسبها إلى التعرض للتدخين السلبي، ورغم ذلك يتوفى نحو 880 ألف شخص كل عام نتيجة للتدخين السلبي.

وذكرت الدراسة الجديدة أن عدد الأشخاص الذين يموتون جراء التدخين السلبي انخفض في عام 2016 مقارنة بعام 1990، ولكن معدل الوفيات بسبب التدخين السلبي لايزال مرتفعاً.

يشار إلى أن هناك نحو مليار مدخن على مستوى العالم. وعلى الصعيد العالمي، في عام 1990، كان يكفي 31.3 مدخناً فقط للتسبب في وفاة شخص غير مدخن من خلال التعرض للتدخين السلبي، بينما بحلول عام 2016، تطلب الأمر 52.3 مدخناً للتسبب في وفاة شخص غير مدخن، بحسب الدراسة.