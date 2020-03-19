الشارقة للفنون تنتظر إبداعات صنّاع الفن السابع

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة من «منصة الشارقة للأفلام»، التي تقام في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ودعت المؤسسة صنّاع الأفلام لتقديم أفلامهم الروائية والوثائقية والتجريبية، الطويلة والقصيرة، في موعد أقصاه 26 أبريل المقبل، وذلك عبر موقع المؤسسة.

وأشار «الشارقة للفنون» إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم إرسال المواد الداعمة (مواد إعلامية، الملصق الإعلاني، لقطات من الفيلم، السيرة الذاتية، وصورة شخصية للمخرج وغيرها)، عبر البريد الإلكتروني sfp@sharjahart.ae، ويجب أن تكون جميع الأفلام أصلية، وسيتم النظر في تقديم فيلم واحد فقط لكل مخرج، ولن تقبل الطلبات المتعددة، كما ستتم مشاهدة الفيلم عبر «Vimeo» و«YouTube» فقط.

تشتمل المنصة على ثلاثة مكونات رئيسة هي: جوائز وبرنامج الأفلام المقيّمة، والبرنامج العام للجلسات وورش العمل، إضافة إلى العروض الأولى للأفلام الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة.

وتهدف المؤسسة، من خلال المنصة، إلى دعم المشهد الفني والإبداعي المزدهر في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال توفير مساحة إبداعية خاصة بصنّاع الأفلام البارزين والناشئين والمنتجين والنقاد والطلاب، على حد سواء.

وضمت المنصة في دورتها السابقة أكثر من 50 فيلماً محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة للملتقى التشاركي والجوائز المحكّمة لأفضل الأفلام. وبالتزامن مع عروض الأفلام قدمت المنصة برنامجاً من الحوارات وجلسات نقاشية حول السينما وإنتاجات الفنانين في الصورة المتحركة، والجوانب الإبداعية والمفاهيمية في صناعة السينما، وآخر المستجدات في الشاشتين الصغيرة والكبيرة، إلى جانب ورش عمل تمحورت حول موضوعات مختلفة ترتبط بالسينما كالارتجال والنقد السينمائي.

يتميز برنامج هذه الدورة بإطلاق «الملتقى التشاركي»، الذي يتيح الفرصة أمام صنّاع السينما الناشئين للتواصل مع المحترفين، وعرض مشروعاتهم الجديدة، والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، ولقاء مسهمين محتملين في إنتاجاتهم المستقبلية.

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أبريل المقبل، آخر موعد لاستقبال المشاركات.