شرطة أبوظبي تطلق مبادرة للقراءة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت لجنة الأدباء والقراءة، بشرطة أبوظبي، مبادرة شهر القراءة «بلمسة نقرأ»، ضمن مبادراتها التي تهدف إلى ترسيخ العلم والمعرفة، وتعزيز ثقافة القراءة بين فئات المجتمع كممارسة مستدامة.

وأكد رئيس اللجنة، العقيد الدكتور جمال محمد النقبي، حرص شرطة أبوظبي على ابتكار برامج ومبادرات، تهتم بتحسين سلوكيات الفرد، وتأمينه وتحصينه نفسياً، وتهيئته لصناعة مستقبل مبهر بغرس حب القراءة في نفسه، وجعلها ثقافة وسلوكاً ومنهجاً.

وأوضح أن المبادرة تتيح للقارئ الاستفادة من ملخصات مجموعة قيمة من الكتب، في مجالات متنوعة بطريقة مبتكرة، عبر مشاهدة مقاطع فيديو لفترة زمنية بسيطة، من خلال مسح «QR Code» في التصميم بالهاتف الذكي والمتوافر في أماكن مختلفة، منها أسطح المكتب لأجهزة الحاسب الآلي على الشبكة الداخلية، وسيتم توزيعها في أماكن مختلفة، مثل: المصاعد، والاستراحات، والمكتبات المتوافرة في المراكز الشرطية.

وذكر النقبي أن المبادرة ستتواصل على مدار العام، وستوفر ملخصات لـ50 كتاباً من مختلف العناوين الأدبية والعلمية، بمعدل خمسة كتب كل شهر لنشر المعرفة، والتشجيع على ترسيخ القراءة كممارسة يومية، تنمي وتحفز القدرات الفكرية واللغوية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي وتطبيقها للاستراتيجية الوطنية للقراءة، والخطط التنموية لزيادة المحتوى المعرفي لأفراد المجتمع وتطوير المهارات والقدرات؛ بما يخدم الاهداف التى تحفظ المكتسبات، وتحقق رؤية دولة الإمارات المستقبلية في المجالات كافة.

- «المبادرة» ستتواصل على مدار العام، وستوفر ملخصات لـ50 كتاباً.