«دبي للمستقبل» تفوز بتحدي «غوغل» العالمي للابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة غوغل العالمية عن فوز مجلة العلوم للعموم (بوبيولار ساينس)، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بتحدي الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي أطلقته مبادرة غوغل للأخبار لدعم قطاع الصحافة والإعلام في مواكبة متغيرات العصر الرقمي.

ويهدف التحدي العالمي إلى دعم ثقافة الابتكار في قطاع إنتاج المحتوى الإعلامي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية في عالم الصحافة الرقمية، وتطوير نماذج أعمال رائدة وممارسات جديدة، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم.

وكانت «غوغل» قد أطلقت تحدي الابتكار في يونيو الماضي، واستقبلت 527 ترشيحاً من 35 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأعلن عن فوز 21 مشروعاً من 13 دولة بعد تقييم الطلبات، وإجراء مقابلات مع المرشحين.

ونجحت مجلة العلوم للعموم في الفوز بهذه الجائزة العالمية تقديراً لنجاحها بتوفير منصة مبتكرة، تسمح للعلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين بمشاركة المعرفة مع الجمهور باستخدام أحدث الأدوات التقنية، والوسائل التحريرية التي تساعد على عرض المحتوى الصحافي بأسلوب مبسط ودقيق وتفاعلي يناسب الجمهور غير المتخصص.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، إن «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي وجهها إلى الشباب العربي في العدد الأول للمجلة، عكست توجيهات سموه بضرورة تعزيز المبادرات المعرفية التي تقودها الإمارات في مختلف المجالات».

وأكد الجزيري حرص مؤسسة دبي للمستقبل، عبر مبادراتها ومشروعاتها المعرفية، على توفير محتوى علمي يغطي التوجهات المستقبلية وأهم التكنولوجيات الحديثة والابتكارات والاختراعات والاكتشافات العلمية، بهدف تعريف كل أفراد المجتمع بالتوجهات العالمية، والتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية.

وكانت مؤسسة دبي للمستقبل و«هيكل ميديا»، قد أطلقتا النسخة العربية من مجلة العلوم للعموم (بوبيولار ساينس) العالمية للمرة الأولى باللغة العربية في مايو 2017، بهدف إثراء المحتوى العلمي، والإسهام في دعم تنمية القدرات المعرفية لدى الشباب في المنطقة. ونشرت المجلة منذ إطلاقها 16 عدداً، وزعت 160 ألف نسخة منها في أكثر من 20 دولة.

160

ألف نسخة وزعتها النسخة العربية من المجلة منذ صدورها.