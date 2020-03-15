أخطر 6 أماكن في العمل يجب تطهيرها للوقاية من «كورونا»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تعتبر الأماكن المزدحمة بيئة خصبة للعدوى، وكذلك الأدوات المشتركة في مكان ما هي بيئة خصبة لانتقال العدوى، لذلك يعتبر مكان العمل من الأماكن التي يجب اتباع خطوات وقائية فيه لتجنب الإصابة بفيروس الكورونا، خاصة وأنك بالضرورة تتعامل مع أدوات العمل من خلال التلامس.

موقع «boldsky» أشار إلى 9 مناطق داخل العمل يجب توخي الحذر عند التعامل معها:

مقابض الأبواب

من الأماكن التي تستخدمها بالاشتراك مع زملاء العمل بشكل يومي وبالتالي يجب تطهيرها يوميًا قبل التعامل معها لمنع انتقال الجراثيم والفيروسات التي قد تسبب العدوى.

لوحات المفاتيح

يجب تنظيف لوحة المفاتيح الخاصة بالعمل يوميًا قبل الاستخدام، حيث تعتبر من الأدوات التي يستخدمها العيد من الأشخاص، كما يمكنهم تناول الأطعمة بالقرب منها، وبالتالي فهي معرضة لوجود الجراثيم، كذلك قم بغسل يدك جيدًا بالماء والصابون بعد لمس لوحة المفاتيح.

أزرار المصعد

المصعد لا يمكن السيطرة عليه وتعقيمه بشكل دوري، حيث يستخدم المئات من الأشخاص المصعد يوميًا، والذين يستخدمون الأزرار، لذلك تجنب التعامل بشكل مباشر مع تلك الأزرار ويمكنك الضغط عليها من خلال المرفقين بدلًا من أصابع يدك.

الهواتف

يتم استخدام الهواتف من قبل العديد من الموظفين في مكان العمل، لذلك تحتوي هواتف المكاتب على الكثير من الجراثيم، ولتجنب الإصابة بالأمراض من خلال استخدام الهاتف، يمكنك استخدام معقم اليدين بعد استخدامها.

الميكروويف

يقوم العديد من الموظفين بتسخين طعامهم في الميكروويف الخاص بمكان العمل، وبالطبع يتم لمس مقبض الميكروويف بشكل مباشر من العديد من الموظفين، مما يجعلها ضمن أكثر المناطق عرضة لجمع الجراثيم، لذلك أيضًا احرص على غسل يديك بعد استخدامه.

الأدوات المكتبية

الأدوات المكتبية أيضًا كالفاكس والطابعة وغيرهما من الأشياء المعرضة لتجمع الجراثيم، لذلك احرص على تنظيفها يوميًا قبل الاستخدام.