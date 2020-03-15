26 عاماً على تأسيس «الإمارات للدراسات»

المصدر: أبوظبي - وام

أحيا مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، الذكرى الـ26 لتأسيسه.

وذكر المركز في بيان أنه احتل مكانة مرموقة بين مراكز الدراسات والبحوث العالمية، وأصبحت فعالياته المتنوعة والمتخصصة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورش عمل وغيرها، والتي بلغت 1074 فعالية، محط اهتمام كبار المفكرين والباحثين والسياسيين محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن إصداراته المتنوعة التي تجاوزت 1234 إصداراً غدت كتباً ومراجع قيمة في المدارس والجامعات، يستفيد منها الطلاب والمعلمون في التعليم، كما تعد مراجع للباحثين في إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية.

وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، إن «إيمان قيادتنا بأهمية البحث العلمي، والدور الذي يلعبه المركز في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، شكلا حافزاً قوياً للتميز والتفوق وتحقيق كل الإنجازات النوعية».

وشدد على استمرار المركز في الالتزام بنهجه القائم على التميز والابتكار. وأضاف: «نسعى جاهدين بكل عزيمة وإصرار إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المتميزة والنوعية».