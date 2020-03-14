بيل غيتس يرحل عن مايكروسوفت ويتجه للعمل الخيري

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلنت شركة مايكروسوفت تنحي مؤسسها بيل غيتس عن مجلس إدارتها، كما أعلن عن تنحيه عن عضوية مجلس إدارة شركة “بيركشاير هاثاواي”، وهي شركة قابضة، تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الاميركية عن غيتس قوله:” اتخذت قرار التنحي عن مجلسي الإدارة حتى أتمكن من تخصيص المزيد من الوقت للأولويات الخيرية، بما في ذلك شؤون الصحة العالمية والتنمية والتعليم، ولمشاركاتي المتزايدة في معالجة تغير المناخ”.

وشارك غيتس، 64 عاما، في تأسيس مايكروسوفت عام 1975 مع بول ألين، الذي توفي عام 2018.

كما شغل منصب الرئيسي التنفيذي في مايكروسوفت حتى عام 2000، عندما خلفه ستيف بالمر، وكذلك منصب رئيس مجلس الإدارة في مايكروسوفت حتى عام 2014، وقد شرع في تكريس المزيد من وقته لمؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ عام 2008.