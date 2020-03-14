شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل إماراتي بالطيران

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

حققت إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أمنية الطفل الإماراتي محمد سالم الكعبي، بأن يصبح ضابطاً طياراً، بالتنسيق مع مؤسسة تحقيق أمنية.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، خلال لقائه الطفل محمد وأسرته، اهتمام الشرطة بتنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية، لتحقيق أمنيات وأحلام هذه الفئة من أفراد المجتمع، وترجمتها إلى حقيقة، وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان.

وقام الطفل محمد سالم الكعبي، مرتدياً زي ضابط طيار، بجولة في أقسام الإدارة. واستمع إلى شرح عن آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي، كما اصطحب في جولة بمروحية شرطة أبوظبي. وعبر الطفل عن سعادته بتحقيق أمنيته. وشكرت أسرة محمد الكعبي شرطة أبوظبي على اهتمامها بمد جسور التواصل مع المجتمع بصورة حضارية وإنسانية. حضر تحقيق الأمنية عدد من الضباط، ووفد من مؤسسة تحقيق أمنية، برئاسة عضو مجلس أمناء المؤسسة طارق الفندي الشامسي.

- إبراهيم البلوشي:

«حريصون على التعاون مع المؤسسات الوطنية، لتحقيق أمنيات وأحلام الأطفال».