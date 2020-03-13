أردنية تضيف لمسة جمالية على الكمامات

المصدر: عمّان - رويترز

تضيف مصممة أزياء أردنية لمسة جمالية للكمامات الطبية، لحث الناس على وضعها، وسط مخاوف واسعة بخصوص انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وتتأنق المصممة سامية الزقلة، بكمامات طبية ملوّنة ومزيّنة بقطع كريستال، لتشجيع الناس على التزام إجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي المرض.

وأضافت: «الهدف من وراء الكمامة تشجيع الناس على ارتداء الكمامة للسلامة، صحيح أن الأمر ليس طبياً 100%، لكنها طريقة مساعدة، بعض محبي الموضة سيجدون في هذه الكمامات فرصة لعدم التنازل عن أناقتهم».

وقدمت المصممة كمامات هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير وضعوها وشجعوا الآخرين على وضعها، من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقالت الزقلة: «الناس أحبو الفكرة رغم وجود بعض الاعتراضات، فإن كثيرين تفهمو هدفي، وهو في النهاية أمر فني أكثر من أنه طبي»، وتستغرق عملية تزيين كمامة متوسطة أكثر من ثلاث ساعات ومئات من قطع الكريستال الصغيرة.

- قدمت المصممة كمامات هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير.