«واسب-76ب» كوكب غريب الأطوار يمطر حديداً سائلاً

المصدر: واشنطن - رويترز

رصد العلماء كوكباً غريباً، في مجموعة شمسية بعيدة، أحواله الجوية رهيبة على الدوام، إذ إن الفرصة مهيأة بنسبة 100% لسقوط أغرب الأمطار التي تخطر على البال، متمثلة في قطرات من الحديد السائل الساخن لدرجة حارقة.

وقال الباحثون، أول من أمس، إنهم استعانوا بأداة «إسبرسو» المستخدمة في البحث عن الكواكب بالتلسكوب الكبير جداً بالمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، لمراقبة كوكب أطلق عليه اسم «واسب-76ب»، يقع على بعد 640 سنة ضوئية تقريباً من كوكب الأرض.

ويبلغ حجم هذا الكوكب مثلي حجم كوكب المشترى، أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية، ويعد من أكثر الكواكب التي اكتشفت خارج المجموعة الشمسية تطرّفاً من حيث المناخ والتركيب الكيميائي. وهو ينتمي لنوع من الكواكب يطلق عليه الكواكب الغازية العملاقة شديدة الحرارة.