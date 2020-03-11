أحمد سعد وحسن شاكوش.. «أنا إنسان» بموافقة هاني شاكر

المصدر: متابعة –إيناس محيسن



يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية «دويتو» مع المغني الشعبي حسن شاكوش، مؤكداً التزامه في العمل بتعليمات نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

وأوضح سعد في بيان صحافي بعد أن نشر صورة تجمعه بشاكوش في الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، أن شاكوش يمتلك موهبة وطبقة صوت مميزة؛ ولذلك قرر تقديم أغنية معه بها شكل موسيقي وجمل مختلفة من الغناء الشعبي المناسب للجمهور المحب، مضيفاً: «التزمت بما طلبه الأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأثق أن هذه الأغنية ستغير وجهة نظره في شاكوش من خلال تقديم أغنية شعبية بها معنى وكلمات وجمل موسيقية ومزيكا اللي الناس بتحبها بعيدًا عن الابتذال تماماً».



بينما أشار شاكوش إلى أن الاغنية تحمل عنوان «أنا إنسان»، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة بطريقة الفيديو كليب.