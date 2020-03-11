«ملك الكورونا الصغير».. الفيروس في قصة لطيفة

المصدر: لندن - د.ب.أ

نشرت كاتبة ومعلمة بريطانية كتاباً إلكترونياً مصوراً تقول إنه «سيساعد الأطفال الصغار، في بريطانيا ودول أخرى، على فهم الفوضى المحيطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)».

ويسوّق الكتاب الإلكتروني «The Little Corona King» (ملك الكورونا الصغير)، عبر منافذ «أمازون كيندل» و«أبل» و«غوغل بلاي»، بوصفه «قصة لطيفة.. تساعد على التفسير والإعداد والمساعدة على منع انتشار فيروس كورونا».

وتعاونت مؤلفة قصص الأطفال، إيلي جاكسون، مع الرسامة لورا كالوود، بعد سماعها أن طفلاً عمره ستة أعوام (ابن أحد أصدقائها) أصيب بالحزن بسبب حديث دار في أحد الملاعب حول فيروس «كوفيد-19».

وقالت جاكسون: «كان واضحاً بالنسبة لي أن أطفالي يحصلون على معلومات حول الفيروس من كثير من المصادر المختلفة.. أطفالي لم يفهموا حقيقة ما يحدث، وبدأوا يشعرون بالقلق بشأن ما قد يحدث».

وأضافت: «أردت أن أكتب قصة من شأنها محو هذا الغموض، والمساعدة على وضع الفيروس في سياق مناسب لهم مع تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها».

ويعرض كتاب «ملك الكورونا الصغير» قصة والدين يشرحان الفيروس، وكيفية الوقاية منه لطفليهما الصغيرين.