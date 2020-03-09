خطر أمني يهدد أكثر من مليار جهاز "أندرويد"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

يهدد خطر أمني نحو مليار جهاز مختلف يعمل بنظام اندرويد. بحسب دراسة فإن هذه الأجهزة لم تعد مدعومة بالتحديثات الأمنية ما يعرض أصحابها لسرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية بسهولة.

وأكد خبراء في الأمن والمعلوماتية أن الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل Android 7 وما سبقه معرضة للخطر، وبشكل خاص تلك العاملة بنظام Android 4 وما يليها بحسب موقع "دوتشي فيلا" الألماني.

ويقدر عدد تلك الأجهزة – ما بين هواتف محمولة وأجهزة لوحية – بنحو مليار جهاز (اي حوالي 40 % من مستخدمي اندرويد)، وهي معرضة لخطر داهم من قبل قراصنة المعلومات لأنها لم تعد مدعومة بالتحديثات الأمنية الأخيرة لكن الأجهزة التي تعمل بالإصدار الأحدث Android 10 والإصداران الأخيران Android 9 و 8 تتمتع "نظريًا" بالحماية نظراً لحصول الأجهزة التي تعمل تلك الأنظمة عليها على تحديثات الأمان.

وتقول كيت بيفان الصحفية المتخصصة في الأمن السيبراني :"ما يثير القلق بشدة هو أن أجهزة Android الباهظة الثمن تتمتع بمدة صلاحية قصيرة قبل أن تفقد دعمها الأمني، ما يترك ملايين المستخدمين معرضين لخطر عواقب وخيمة إذا وقعوا ضحية للمتسللين " بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل.

ومن المعروف أن كلاً من غوغل Google و آبل Apple- صناع أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعًا في العالم - Android و iOS، تقومان بطرح إصدارات جديدة من برامجهم سنويًا ، يتبعها تحديثات دورية أصغر لعدة سنوات لإصلاح أي مشكلات أخرى قد تظهر لاحقاً.