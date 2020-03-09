إيطاليا: إغلاق صالات السينما والمسارح بسبب «كورونا»

المصدر: روما - أ.ف.ب

أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد، في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقّعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أمس. وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني، أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، أغلقت الحكومة من الأحد وحتى الثالث من أبريل الملاهي الليلية والألعاب، وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد. لكن سيبقى من الممكن التردّد على الأسواق أو المطاعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن. واتُّخذت إجراءات أكثر صرامة في جزء واسع من شمال إيطاليا، الأكثر تأثراً بالفيروس.