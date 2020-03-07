«نتفلكس» تسعى لغزو إفريقيا «درامياً»

المصدر: جوهانسبرغ■د.ب.أ

كشفت شركة نتفلكس الأميركية لخدمات البث الترفيهي عبر الإنترنت النقاب عن مسلسل درامي إفريقي جديد تدور أحداثه في عالم الجاسوسية، في محاولة للحصول على حصة تسويقية أكبر في الأسواق الإفريقية التي مازالت تسيطر عليها الفضائيات.

ويحمل المسلسل الجديد اسم «كوين سونو» وتدور أحداثه حول جاسوسة من جنوب إفريقيا تحاول أن تكشف الحقيقة وراء وفاة والدتها، عضو جماعات التحرير السابقة. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن «نتفلكس» بصدد طرح مسلسل رسوم متحركة من زامبيا، وفيلم سينمائي مثير عن عالم الجريمة في كيب تاون، يليه عمل سينمائي آخر تم إنتاجه في نيجيريا، ولم يتم تحديد اسمه بعد.

وأضافت «بلومبرغ» أن «نتفلكس» قامت العام الماضي بتوظيف منتجة كينية تدعى دوروثي جيتوبا، في محاولة لإنتاج أعمال تستقى فكرتها من افريقيا، بغرض اجتذاب أكثر من مليار مشاهد من سكان القارة السمراء.

وقالت جيتوبا في مقابلة صحافية في جوهانسبرغ: «نبذل قصارى جهدنا في ما يتعلق بإفريقيا.. يحب الأفارقة مشاهدة أنفسهم على الشاشة، وإفريقيا يسكنها عدد ضخم من السكان، وهم يريدون أن يتم تمثيل قصصهم».

وفي حين أن «نتفلكس» توفر التمويل لتقديم محتوى سينمائي يتم إنتاجه محلياً في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها كانت بطيئة في ما يتعلق بإفريقيا.

وذكرت «بلومبرغ» أن إفريقيا بدأت لتوها الحصول على سرعات الإنترنت وأسعار خدمات نقل بيانات مناسبة، تتيح إقناع المشاهدين بالاشتراك في خدمات البث الحي للمحتوى الترفيهي، بدلاً من الاعتماد على قنوات الفضائيات.