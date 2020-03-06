نجوى كرم: ما خليت الأرض من الإنسانية لأنها أنجبت محمد بن زايد

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

وجّهت النجمة نجوى كرم رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لمبادرة دولة الإمارات بإجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.

وكتبت نجوى كرم، عبر حسابها على «تويتر»: «ما خلْيِتْ الكرة الأرضية من فعل الإنسانيّة، لأنّها أنجبت الشيخ محمد بن زايد»، مضيفة: «شكراً لهاللّفتة الكريمة بدعوتَك لكلّ العرب في الصين المصابين بفيروس كورونا إلى الإمارات والتكفل بعلاجهم. الله يحمي الإمارات الحبيب، ويكتّر من أمثالَك».

وجاءت الرسالة ضمن العديد من رسائل الشكر التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للإشادة بمبادرة الإمارات الإنسانية.