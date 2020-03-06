10 نصائح للتكيُّف مع السرطان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بعد التقدم الكبير الذي حققته البحوث الطبية المتعلقة بالسرطان وسُبل علاجه، تغيّرت النظرة السائدة عن السرطان والخوف والرهبة منه، حيث يسعى المرضى إلى مواصلة حياتهم، وتنظيم أفكارهم وعاداتهم وأساليب حياتهم، للتكيُّف مع التغييرات الجسدية التي ترافق الإصابة بالسرطان والتأقلم معها.

وتزامناً مع مسيرة «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» المعنية بنشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، لمسيرة فرسانها العاشرة، قدمت الناجية من سرطان الثدي، ماريا فيزكايا، (فلبينية مقيمة في دولة الإمارات)، 10 طرق صحية للتكيُّف مع الإصابة به والتحضير لرحلة العلاج.