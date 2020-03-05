مكملات غذائية ضرورية لتعزيز المناعة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

مع تنامي تامخاوف من فيروس كورونا وانتشاره على نطاق عالمي، وريثما تنجح المختبرات في ايجاد الدواء واللقاح الشافي ينصح الاطباء ومراكز البحث العلمي بضرورة تقوية الجهاز المناعي من خلال 6 مكملات غذائية، أساسية بحسب موقع «إكسبريس» العلمي ومن هذه المكملات

1- فيتامين «سي»:

فيتامين (سي) يعتبر من أفضل المكملات لتعزيز نظام المناعة في الجسم، و«يساعد فيتامين»سي«في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد في محاربة الأمراض المعدية والفيروسات.و ضروري لإصلاح وتنمية الأنسجة. فهو يساعد على التئام الجروح والحفاظ على صحة العظام ويعمل كمضاد للأكسدة، ومحاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضعف الجهاز المناعي».

2- الزنك:

يعد الزنك بطلا خارقا لتحفيز المناعة يتجاهله الناس في الغالب عندما يتعلق الأمر بمكافحة نزلات البرد. أظهرت الدراسات أن الزنك قد يساعد في تقليل مدة نزلات البرد بنسبة تصل إلى 50%«.

3- فيتامين E:

على غرار فيتامين»سي«، يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة يساعد في مكافحة العدوى. ويمكن العثور عليه في العديد من المكملات الغذائية وبعض الأطعمة، مثل اللوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس والسبانخ.

4- بيتا غلوكان:

الفطروُصف كطب تقليدي في آسيا منذ آلاف السنين، بسبب قوته المعروفة لتعزيز المناعة. إضافة إلى وجود خصائص مضادة للجراثيم وللفيروسات، يحتوي الفطر أيضا على»بيتا غلوكان«وهذا العنصر يشكل جدران خلايا الفطر ويحفز الجهاز المناعي.

5- فيتامين "د":

يحفز فيتامين (د) إنتاج بروتينات مضادة للميكروبات، والتي يعتمد عليها الجسم لمكافحة العدوى.

وتابعت قائلة:"السبب وراء أهمية هذا الفيتامين هو أنه يحتوي على مستقبلات تقوم بتنشيط الإنزيمات على أسطح خلايا الدم البيضاء لدينا".

6- الحديد:

الحديد هو معدن أساسي وهو ضروري لنمو الخلايا، التي تعتبر مكونات خلوية رئيسية للاستجابة المناعية التكيفية، وتؤثر مستويات الحديد المنخفضة تؤثر في قدرة الجسم على توفير الحماية الكافية من الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى.