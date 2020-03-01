مهرجان للموسيقى والغناء في صعيد مصر

المصدر: قنا (مصر) - د.ب.أ

شهدت محافظة قنا جنوب مصر، أول من أمس، افتتاح مهرجان «دندرة» للموسيقى والغناء الأول، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وجامعة جنوب الوادي.

وعلى هامش افتتاح المهرجان، الذي يستمر حتى الرابع من مارس الجاري، افتتح وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، ثلاثة سراديب وبانوراما (سطح) معبد دندرة بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وأعرب العناني عن سعادته لرؤية أكثر من 8000 شخص من أبناء محافظة قنا، جاؤوا خصيصاً ليحضروا المهرجان، مشيراً إلى أن معبد دندرة يعد واحداً من أجمل معابد الصعيد.

وأضاف أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه في صعيد مصر (جنوب)، وسيطلق مهرجان آخر للموسيقى والغناء بمحافظات الوجه البحري (شمال).

وتابع العناني أن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والثقافة، لتقديم الخدمات والأنشطة فى المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضاري لمصر، كما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضاري، ما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية.

ويقع معبد دندرة على الشاطئ الغربي من نيل مصر، وبناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي.