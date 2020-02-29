الفلبين: حظر تدخين السجائر الإلكترونية بالأماكن العامة

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أصدر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمراً تنفيذياً يحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، وبيع المنتجات غير المسجلة منها.

ويلزم الأمر الموقع بتاريخ 26 فبراير الجاري، وأعلن أمس، المنشآت العاملة في صناعة واستيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية بالحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الفلبينية. ويجب أيضاً تسجيل المنتجات لدى إدارة الغذاء والدواء.

ويوسع الأمر التنفيذي نطاق حظر على التدخين في الأماكن العامة الصادر في 2017 ليشمل تدخين السجائر الإلكترونية.

وبحسب الأمر الجديد، صار الآن غير قانوني ومن المحظور «تدخين السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام سواء كانت واقفة أو متحركة»، وكذلك بيع السجائر الإلكترونية للقصّر وبالقرب من المدارس.