«دبي للمأكولات».. «رحلة في المذاقات» و«الجواهر الخفيّة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات 2020، الذي يستمر إلى الـ14 من مارس المقبل، ونظراً لبرنامجه الحافل بالفعاليات المميزة والتجارب المشوقة، سيكون الجميع على موعد مع نسخة استثنائية هذا العام.

يتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر لمدة 18 يوماً، وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عدداً من الفعاليات، مثل «رحلة في عالم المذاقات»، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، و«أسبوع دبي للمطاعم» و«جواهر دبي الخفيّة»، إضافة إلى فعالية «النسخة المنزلية»، وفعالية «تذوق على أنغام الموسيقى» الجديدتين، واللتبن تنظمان للمرة الأولى.

وسيكون الحضور على موعد مع عرض ممتع للألعاب النارية عند توجههم إلى كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، للاستمتاع غداً في الساعة 8.30 مساءً.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته في نسخة العام الماضي، وباعتبارها واحدة من أهم فعاليات المهرجان، تعود فعالية «رحلة في عالم المذاقات» مجدداً من خلال سلسلة من تجارب الطهي المُنتقاة بعناية.

وإذا كنت من عشاق تحضير الطعام، يوفر المهرجان مجموعة من الدروس لتعلم فنون الطهي (ماستر كلاس)، ضمن فعالية «رحلة في عالم المذاقات». توفر هذه الدروس التي تقام في أماكن مختلفة من دبي فرصة تعلم أساسيات الطهي على يد أمهر الطهاة.

وتوفر فعالية «مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة» للضيوف فرصة التعرف إلى أشهر الطهاة في دبي، إضافة إلى منحهم فرصة استكشاف نكهات جديدة، حيث يمكنهم الاستمتاع بعشاء تجتمع فيه مكونات المطبخين الإيطالي والياباني معاً، أو تجربة أطباق التاباس اللذيذة، أو يمكنهم الذهاب في رحلة تذوق تتألف من 14 طبقاً، يقدمها المطبخ الهندي المعاصر.

يشارك في نسخة هذا العام من «أسبوع دبي للمطاعم» 36 مطعماً، تقدم قوائم طعام تم تجهيزها حصرياً في مجموعة من أفضل مطاعم دبي، بما فيها خمسة مطاعم لمجموعة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، مثل جوردون رامزي وفيكاس خانا وأكيرا باك وجريج ماجلوف وماثيو فيانا.

وتسلط فعالية «جواهر دبي الخفيّة» الضوء على الأبطال المجهولين (المطاعم الأقل شهرة) في مشهد الطعام المتنامي في دبي، حيث تم اختيار قائمة مختصرة من 40 مطعماً ومقهى ومنفذاً للطعام من قبل مهرجان دبي للمأكولات ومنصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً.

ويمكن لجمهور المهرجان التصويت لاختيار مطعمهم المفضل ضمن قائمة «جواهر دبي الخفيّة»، وسيتم الإعلان عن المطاعم التي حظيت بموقع لها ضمن قائمة أفضل 10 جواهر خفيّة لعام 2020، خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات. كما تتوافر فرصة الفوز لجمهور المشاركين في عملية التصويت، حيث يحظى 20 مشاركاً محظوظاً بقسيمة شراء بقيمة 500 درهم إماراتي، إضافة إلى عضوية ذهبية سنوية في منصة زوماتو (يتم اختيار الفائزين عشوائياً).

• سيكون الجمهور هذا العام على موعد مع نسخة استثنائية هذا العام.