«كانتين الشاطئ».. 18 يوماً تطرح مفاهيم جديدة للطعام في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف «مهرجان دبي للمأكولات 2020» في نسخته السابعة، بالشراكة مع شركة «براج» عن استعداداته لاستقبال فعالية المأكولات الشاطئية الرائدة في دبي «كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات»، والتي ستُقام على طول شاطئ جميرا خلف مركز«صن سيت مول» بين يوم غدٍ الأربعاء 26 فبراير الجاري حتى يوم السبت 14 مارس المقبل.

وتفتح نسخة هذا العام من الفعالية أبوابها للحضور مجاناً لتقدّم لسكان دبي وزوّارها تشكيلة واسعة من مفاهيم الطعام الرائجة، مع أكثر من 15 مبادرة محلية جديدة وعلامات تجارية شهيرة، إلى جانب حافلات الطعام وباقة من المطاعم العالمية، طوال 18 يوماً. وتستضيف «ساحة الطعام الواحة» مجموعة واسعة من البائعين وأصناف المأكولات، ما سيتيح للزوّار استكشاف مزيج من مفاهيم المأكولات الشهيرة في دبي ودولة الإمارات، وباقة من الخيارات والعروض المخصصة التي تُقدمها نخبة من العلامات التجارية وأصحاب الامتياز التجاري.

ومن الفعاليات المبتكرة يمثل جناح «مشواة الشاطئ» إضافة جديدة للفعالية ويضم منطقة مخصصة تتيح للبائعين تقديم عروضهم من المأكولات والأطعمة المشوية على شاطئ البحر، ما يجعله وجهة مفضلة تأسر حواس الزوّار من خلال الروائح الشهية للحوم المدخنة والمشوية.

ويعد جناج «بستان لاكنور» من أبرز الفعاليات، ويعود هذا العام بمساحة أكبر وعروض أكثر تنوعاً للزوار. ويمثل الجناح مساحة مميزة تتيح للزوّار استكشاف تشكيلة متنوعة من الوجبات السريعة، فضلاً عن مفاهيم تناول الطعام المميزة مثل القهوة والحلويات. أما فعاليات المتنزه فتتيح للزوار الانطلاق بنزهة قصيرة للاستمتاع بأجواء الترفيه واستكشاف المناطق المختلفة. ويستضيف مسرح اتصالات الرئيس مجموعة متنوعة من عروض الموسيقى الحية والرقص والمسابقات وأمسيات عروض الأفلام.