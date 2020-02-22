2000 مشارك في الجلسة الافتتاحية لـ «إكس يوغا دبي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بجلسة صباحية استقطبت أكثر من 2000 شخص، انطلقت أمس فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إكس يوغا دبي، بمشاركة نجمة بوليوود إيشا غوبتا، وخبير اليوغا العالمي جاكوب مانينغ.

واجتذبت الجلسة الافتتاحية التي نظمت على شاطئ كايت بيتش، عشاق يوغا من كل الجنسيات والأعمار ومستويات اللياقة، ومثلت بداية برنامج حافل بأكثر من 60 درساً وورشة عمل وفعالية ترفيهية على مدى يومين، تأتي بالتعاون بين «إكس دبي»، الجهة المنظمة للمهرجان، و«دبي القابضة»، للعام الثالث على التوالي.

وتنضم خبيرة مغامرات اليوغا، الأسترالية سجانا إليز إيرب، والأميركية - المصرية أمينة طه، إلى خبراء اليوغا العالميين، الذين يشاركون في الإشراف على أنشطة مجتمع اليوغا المحلي، خلال المهرجان.

وتوقّع مسؤولون عن المهرجان أن يشارك أكثر من 20 ألف شخص في فعاليات المهرجان التي تختتم اليوم، وتشمل جلسات تدريبية وجلسات تأمل وحواراً وورش عمل وتجارب ترفيهية، ومنها جلسات اليوغا على لوح التجديف، وجلسات «أنا وأبي»، و«فليكسبيلتي فلو»، و«بيانو فلو»، و«أنيمال فلو»، ويوغا باللغة العربية، وجلسات مخصصة للسيدات فقط.

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درساً وورشة عمل وفعالية ترفيهية على مدى يومين خلال المهرجان.