أسلحة شرطة أبوظبي القديمة تحكي تاريخاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أسلحة الشرطة القديمة في مهرجان الوحدات المساندة الثامن للرماية في ميادين الريف بأبوظبي.

واشتملت الأسلحة على الكلاشنكوف والوبلي وبندقية كند وسلاح الستيرلنج والروجر، والتي استخدمت منذ التأسيس في عام 1957، وواكبت مراحل التطور والعمل الشرطي والأمني، وتمت المحافظة عليها وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بالمشاركة في المناسبات المحلية والإقليمية والعالمية لتعريف الأجيال بالموروث الشرطي الذي حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشارت إلى مواصلة الجهود في الحفاظ على الهوية الوطنية والتاريخية من خلال الاهتمام بالمحتويات والأدوات المهمة في متاحف شرطة أبوظبي.