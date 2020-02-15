الكاكاو غير المحلى.. مفيد للمسنين

المصدر: لندن ■رويترز

كشفت دراسة جديدة نشرت في دورية أبحاث الدورة الدموية، أن تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافونول، الموجودة في الفاكهة والخضراوات والشاي، قد يحسّن القدرة على المشي لدى بعض المسنين الذين يعانون اختلالاً في الدورة الدموية.

وترتبط الشوكولاتة الداكنة الغنية بمركبات الفلافونول، وكذلك الكاكاو الخام غير المحلى بتحسين تدفق الدم، وزيادة القدرة على المشي، حسبما كشف عدد من الدراسات المبدئية التي أجريت على الحيوانات والبشر.

وفي الدراسة الجديدة كان الباحثون يريدون معرفة إن كان الكاكاو مفيداً للذين يعانون مرض الشريان المحيطي الناتج عن تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الساقين، وبالتالي يكون المشي مؤلماً حتى ولو لمسافة قصيرة. وطلب الباحثون من 44 بالغاً مصابين بمرض الشريان المحيطي تناول مشروبات أضيف إليها الكاكاو ثلاث مرات يومياً لستة أشهر، وكان نصفها يحتوي على كاكاو غني بمركبات الفلافونول والنصف الآخر يخلو منه.

وفي اختبارات للمشي لست دقائق قطع الذين تناولوا مشروبات أضيف إليها الكاكاو 18.4 متراً أكثر في نهاية الدراسة مقارنة مع بدايتها.