250 شخصية في «قمة تمويل رائدات الأعمال» بدبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

على هامش «منتدى المرأة العالمي - دبي 2020»، تستضيف دبي، الأسبوع المقبل، القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال «We-Fi»، التي تنعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستقطبة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات ورائدات الأعمال، من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بهدف فتح آفاق جديدة أمام رائدات الأعمال في المنطقة، وذلك خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري.

وتأتي دولة الإمارات في مقدمة أكثر من 14 جهة مانحة تدعم المبادرة، التي تتخذ من البنك الدولي مقراً دائماً لها، ويسهم في تنفيذها ستة مصارف تنموية متعددة الأطراف، حيث كان لحكومة الإمارات السبق في تقديم الدعم للمبادرة منذ بدايتها، انطلاقاً من القناعة الكاملة بأثرها الإيجابي في تعظيم فرص رائدات الأعمال بالمنطقة، وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي.

وتأتي استضافة مؤسسة دبي للمرأة لهذه القمة في إطار دعم الحكومة الإماراتية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، إذ أطلقت المبادرة، في عام 2017، لمساندة رائدات الأعمال في البلدان النامية، بتيسير حصولهن على التمويل، ومساعدتهن على بناء القدرات، وتوسيع شبكة علاقاتهن، وتقديم التوجيه والإرشاد لهن، وتوفير فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

نقاشات

من المقرر أن يستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، خلال الجلسة الافتتاحية الصباحية للقمة، التقدم والتطور اللذين أحرزتهما مبادرة تمويل رائدات الأعمال على صعيد تعزيز ريادة أعمال المرأة حول العالم، ومتطلبات مواصلة الارتقاء بجهود تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما في الجلسة الرئيسة، خلال فترة ما بعد الظهيرة، التي تضم عدداً من الشخصيات رفيعة المستوى، فسيتم تسليط الضوء على المؤسسات والشركات والبرامج التي قدمت حلولاً مبتكرة لدعم رائدات الأعمال، ومساعدتهن على تجاوز عوائق الافتقار إلى التمويل والمعوقات المتعلقة بالأسواق والسياسات، بما يعزز ازدهار أعمالهن.

ويلقي نائب الرئيس للشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، سيرجيو بيمنتا، الكلمة الرئيسة في هذه الجلسة، تليها جلستان ضمن جلسات «صُناع التأثير»، وتستعرض خلالهما رائدات أعمال قصصهن المحفزة ورحلاتهن الشخصية والتأثير الذي أحدثته أعمالهن.

بينما تستعرض جلسة نقاشية عامة، بعنوان «تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حلول جديدة في مواجهة التحديات»، مجموعة من الحلول المبتكرة التي يمكن أن يقدمها القطاعان الحكومي والخاص لدعم رائدات الأعمال في المنطقة، وتتضمن قائمة المتحدثين في هذه الجلسة: ناديا السعيد المدير التنفيذي لبنك الاتحاد، ولورا لين رئيسة الشؤون العالمية في شركة «يو بي إس»، ومايكل أكورفور نائب الرئيس للاستدامة في شركة «ماكورميك»، وهيك هارمجارت المدير الإداري في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

حلقة وزارية

تُعقد خلال القمة «الحلقة الوزارية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال» بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل المرأة وتمكينها اقتصادياً، من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وقادة منظمات المجتمع المدني، ويناقش الوزراء والمسؤولون في هذه الجلسة سبل تحسين الأطر القانونية والسياسية، لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الجنسين، وإزالة العوائق التي تحول دون حصول المرأة على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتها، وتعزيز الالتزام المشترك وتضافر الجهود لمساندة رائدات الأعمال.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، لمياء خان: «نفخر باستضافة أول قمة إقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، انطلاقاً من التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي، خصوصاً في قطاع ريادة الأعمال، ويأتي انعقاد هذا الحدث في وقت يشهد مجتمع الإمارات، وغيرها من دول المنطقة، نمواً متسارعاً في أعداد رائدات الأعمال الموهوبات والمبدعات، ولذا تشكل القمة منصة لتضافر الجهود في سبيل دعمهن وتمكينهن من تحقيق النجاح».

وأضافت: «تُعد شراكتنا الاستراتيجية مع مبادرة تمويل رائدات الأعمال مثالاً متميزاً للتعاون الهادف، الذي يتطلع منتدى المرأة العالمي إلى تحقيقه للتقدم على جميع المستويات، الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إشراك القادة والخبراء ليسهموا بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للجميع».

من جانبها، قالت أمين عام مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ويندي تيليكي: إن «مساعدة المرأة على بدء أعمال تجارية، تتطلب معالجة العوائق الاقتصادية وثغرات التنمية البشرية والأعراف الاجتماعية والثقافية، كما يتطلب عقد شراكات لبناء منظومة متكاملة تدعم المرأة في مختلف جوانب حياتها الاقتصادية».

وأضافت: «من هذا المنطلق، سنعمل معاً في هذه القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، من أجل تطوير هذه المنظومة عبر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسين، وتحفيز البرامج التي تعمل لمصلحة المرأة في المنطقة، أنا ممتنة للغاية لكل الشركاء لابتكار هذه المنظومة المثمرة، وأخص دبي بالشكر على استضافتها هذا الحدث وجعله ممكناً بالدرجة الأولى».

3 جلسات

يُقدم شركاء مبادرة تمويل رائدات الأعمال على مدى يومي منتدى المرأة العالمي، ثلاث جلسات، ستعقد تحت عنوان «منصة ريادة الأعمال»، وتهدف إلى تعريف رائدات الأعمال المُشاركات في الحدث بسُبل بناء مشروع تجاري يعتمد على التجارة الإلكترونية (مجموعة البنك الدولي)، وكيفية الحصول على رأس المال الابتدائي (مؤسسة التمويل الدولية)، والتحول إلى مُورّد في سلاسل التوريد العالمية (البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير).

- وزراء معنيون بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل المرأة وتمكينها اقتصادياً، من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشاركون في القمة.