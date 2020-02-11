فندق في الفضاء بنهاية عام 2024

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أعلنت «ناسا»، خلال الأسبوع الماضي، أنها تخطط لاستغلال محطة الفضاء الدولية تجارياً، وتسعى شركة «أكسيوم سبيس» إلى الاستفادة من هذه الخطوة وافتتاح فندق فضائي متصل بالمحطة الدولية. ونشر موقع «أكسيوس» مزيداً من التفاصيل عن الخطة، التي تتضمن اعتماد «ناسا» على الشركات الخاصة لتقديم الخدمات المدارية بدلاً من أن تنفذها هي. وتمثل الخطة تحولاً كبيراً في أولويات «ناسا»، التي أمضت أكثر من 20 عاماً في المساعدة في إدارة محطة الفضاء الدولية. وذكر موقع «أكسيوس» أن شركة «أكسيوم سبيس» مازالت بحاجة إلى أعوام عدة، لإنشاء هذا الفندق الفضائي، إذ تشمل خطة الشركة إطلاق النموذج الأول للفندق بنهاية عام 2024، وإطلاق نموذجين آخرين خلال عام 2025 أحدهما للسكن والآخر للتصنيع. سيصبح طاقم شركة «أكسيوم» ضيوفاً دائمين في محطة الفضاء الدولية قبل إطلاق الفندق. إذ قال مايكل صافريديني، الذي أسهم في تأسيس الشركة، لموقع «أكسيوس»: «إن الشركة حجزت مقاعد على متن الصواريخ التي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية خلال العام المقبل». وأضاف أن «الشركة قررت البدء في هذه الرحلات مبكراً لتدريب طاقمها».