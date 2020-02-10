حملة شعبية لإطلاق سراح ديك جزائري بسبب شكوى دبلوماسية: لديه سبع صيصان صغار

المصدر: دبي - الامارات اليوم

قامت الشرطة الجزائرية بمصادرة ديك (سردوك) باللهجة المحلية في واقعة غريبة، بناءا على شكوى دبلوماسية تقدمت بها السفارة الايطالية في العاصمة الجزائر.

وفور انتشار الخبر، اطلق آلاف الناشطين الذين تعاطفوا مع حملة لاطلاق سراح الديك، وخاصة ان دجاجته فقست بيضها منذ ايام فقط عن سبع صيصان، بحسب صاحب الديك الذي يقع بيته بشكل ملاصق لمبني السفارة، وأضاف صاحب الديك ان ديكه نشط جدا في ساعات الصباح الاولى وهو يقوم بعمله على اكمل وجه في إيقاظ الاسرة الى العمل والمدارس.

ونشر ناشطون مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه حيث ترك "دجاجة و7 صيصان".

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

و أطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل "#الحرية للسردوك"، و"#أطلقوا الديك"