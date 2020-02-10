عبدالعزيز المسلم: لدينا قاعدة مشتركة من التفاهم العلمي مع المغرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس معهد الشارقة للتراث، عبدالعزيز المسلم، خلال ندوة علمية أشرف عليها تحت عنوان «التراث الثقافي وآفاق النشر.. نشر التراث المغربي نموذجاً»، في قاعة المحاضرات بالمكتبة الوسائطية التابعة لمؤسسة الحسن الثاني بالدار البيضاء: «لدينا قاعدة جيدة في المصالح المشتركة والتفاهم العلمي».

وتفصيلاً، قال المسلم في كلمته، أول من أمس، خلال ندوة علمية مع لقاء تكريمي لكتاب مغاربة نشر لهم معهد الشارقة للتراث مؤلفاتهم، وتم خلال الندوة توزيع شهادات تقدير وتكريم للكتاب المغاربة المشاركين: «سعدنا هذا العام بافتتاح جناح معهد الشارقة للتراث في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، هذه أول مشاركة بشكل مباشر، سعدنا بأنها طوال السنوات الخمس الماضية كانت هناك مشاركة كبيرة للكتّاب والباحثين والأساتذة المغاربة، سواء في المجلة أو في الكتب المنشورة، وفي الندوات العلمية والمحاضرات التي تقام في معهد الشارقة للتراث».

وأضاف المسلم، خلال الندوة العلمية التي أشرف عليها، وجاءت تحت عنوان «التراث الثقافي وآفاق النشر.. نشر التراث المغربي نموذجاً»: «الحضور المغربي والمشاركة كانا كبيرين جداً. توّجنا هذا الاهتمام بشراكة، من خلال توقيع اتفاقية بيننا وبين المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، وافتتحنا مكتباً لمعهد الشارقة للتراث في الرباط في شهر نوفمبر الماضي».

وكرّم الدكتور عبدالعزيز المسلم عدداً من الكتّاب المغاربة، منهم: الدكتور سعيد يقطين، الدكتور محمد فخر الدين، الدكتور يحيى العبالي، الدكتور حسن أميلي، الدكتور الجيلاني الغرابي، ومحمد رمسيس.