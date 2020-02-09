ماجدة الرومي تلامس القلوب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بصوت النجمة، ماجدة الرومي، أسدل الستار على فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، خلال حفل أحيته المطربة اللبنانية على خشبة مسرح «ميدان دو» في جزيرة ياس، الليلة قبل الماضية.

وقدمت الرومي، التي تتمتع بشعبية واسعة على امتداد العالم العربي، باقة من أغانيها المشهورة التي لامست مشاعر وأحاسيس الحاضرين، إذ بدأت حفلها بأغنية «بلادي أنا»، وقدمت بعدها أغنيتها الشهيرة «عم يسألوني عليك الناس»، علاوة على عدد من الأغنيات المتنوعة، بما في ذلك «اسمع قلبي» و«اعتزلت الغرام» و«كلمات»، ولتختتم الأمسية بمقطوعة الدبكات اللبنانية التي ألهبت حماسة الحضور.

واختتم حفل ماجدة الرومي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي افتُتح في 28 يناير الماضي بكونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ، قدمه «ديفيد فراي وأصدقاءه»، تلاه عرض باليه في 31 من الشهر نفسه لنجوم مسرح البولشوي. وقدمت عازفة البيانو الفرنسية ليز دو لاسال، في الأول من فبراير الجاري، عرضاً مخصصاً للموسم بعنوان «رقصات»، تلاه عرض لأوركسترا هامبورغ الشهيرة، تضمن أبرز أعمال تشايكوفسكي وبرامز على مسرح المجمّع الثقافي.

وانتقلت بعدها الأوركسترا، في الخامس من فبراير الجاري، إلى قصر الإمارات، لتحتفل بمرور 250 عاماً على ميلاد بيتهوفن، إذ أدت السيمفونية التاسعة الشهيرة في حفلٍ مميّز. كما استضاف الموسم التاسع من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الموهبة المصرية الصاعدة، سناء نبيل، على مسرح المجمّع الثقافي، يوم الخميس الماضي، قبل أن يختتم فعالياته، أول من أمس، بحفل للنجمة ماجدة الرومي.

المطربة اللبنانية قدّمت باقة من أغنياتها وسط تفاعل الجمهور.

الحفل قدم على خشبة مسرح «ميدان دو» في جزيرة ياس.