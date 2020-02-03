معالم إماراتية تتوشّح بألوان العلم الصيني

المصدر: أبوظبي - وام

توشّحت أبرز معالم ومباني دولة الإمارات، وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم برج خليفة، ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الليلة الماضية، بألوان العلم الصيني تضامناً مع بكين جراء تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العديد من الضحايا من الشعب الصيني الصديق.

وأكدت دولة الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة، واحتواء انتشار فيروس كورونا، وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.

وفي حملة التضامن مع جمهورية الصين الصديقة التي انطلقت مساء أمس، أضيء في أبوظبي على مباني «الكابيتال جيت»، وسوق أبوظبي العالمي، وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد، علم الصين.

أما في دبي فأضيء برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضيء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.