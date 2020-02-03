تلفزيون دبي يستعد لبرنامج الواقع «رواد الفضاء»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي عن فتح باب الاشتراك في الموسم الثاني من برنامج الواقع الجديد «رواد الفضاء» (Astronauts) بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، لتحقيق حلم الريادة والوصول إلى الفضاء في تجربة تلفزيونية استثنائية، مع نخبة من الخبراء والمختصين في علوم الفضاء والاختبارات النفسية والجسدية.

ويأتي ذلك تتويجاً للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول، وتماشياً مع رؤية الإمارات واهتمامها بعلوم الفضاء والفلك.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إلى الدور الريادي لتلفزيون دبي بقنواته المتعددة في مجال مواكبة الحراك العلمي والثقافي والاجتماعي في مختلف إمارات الدولة، وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات دولة الإمارات للتقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج «الإمارات لرواد الفضاء».

وتوقف المنصوري عند التغيرات التي سيلاحظها الجمهور في الموسم الثاني من البرنامج، والمفاجآت والتحديات الكبيرة التي تنتظر المشتركين الجدد، وذلك بعد فتح باب الترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية لتلفزيون دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب البريد الإلكتروني والتواصل المباشر، في الوقت الذي سيقوم فريق إعداد الموسم الجديد من البرنامج، بجولات متعددة إلى عدد من الدول والعواصم العربية، للبحث عن خبرات علمية تليق برواد الفضاء العرب، في إطار التوجه العام للتوسع من ناحية مشاركة عدد أكبر من الشباب الإماراتي والخليجي والعربي، مع انضمام أحد أهم رواد الفضاء في العالم، بعد مشاركة رائد الفضاء الكندي، كريس هادفيلد، في الموسم الأول من البرنامج، مشيراً في الوقت نفسه إلى الإمكانات الفنية واللوجستية التي سيوفرها تلفزيون دبي لتقديم الموسم الثاني من البرنامج الجديد، من ناحية إعادة بناء محطة فضاء افتراضية و«استوديو خاص» بالقرب من إمارة دبي، في محاكاة للمحطة الفضائية على المريخ، يوفر كل المستلزمات والمعدات الخاصة لتصوير حلقات البرنامج الجديد، ما بين الإمارات ومدينة «ستار سيتي» في روسيا الاتحادية، وذلك لإفساح المجال للتعرف إلى مجموعة الاختبارات والمعايير العالمية التي تحددها وكالات الفضاء العالمية للمرشحين لخوض غمار هذه التجربة التي تحتاج إلى العديد من المميزات والنفسية والجسدية والفكرية للوصول إلى الفضاء.

232 مليون مشاهدة رقمية

أشارت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن حسابات تلفزيون دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بالموسم الأول من برنامج «رواد الفضاء» (Astronauts)، إلى ظهور وسم البرنامج الرسمي في 2280 تغريدة ومنشوراً، بعدد مشاهدات محتمل بلغ 232 مليون مشاهدة رقمية، وذلك بعد تحقيق هذه المنشورات عدد تفاعلات فاق 17 ألف تفاعل رقمي، في حين قفز عدد متابعي حسابات البرنامج على مواقع التواصل إلى 22.5 ألف متابع على «تويتر»، وإلى 81 ألف متابع على «فيس بوك»، فيما حققت حلقات البرنامج المخصصة على منصة «سناب تشات» «Discover» ما يزيد على 1.7 مليون مشاهد.

- تغييرات جذرية على صعيد لجنة التحكيم، وبحث عن خبرات علمية تليق برواد الفضاء العرب.