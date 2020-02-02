«الشارقة لصون التنوع الحيوي» ينطلق غداً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، أعمال النسخة الـ21 من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بمتنزه الصحراء، لمدة أربعة أيام، حتى السادس من فبراير الجاري.

وتُناقش خلال المنتدى موضوعات رئيسة عدة في عالم التنوع الحيوي، من أبرزها الإدارة البحرية والساحلية، بما في ذلك المجموعات الرئيسة من أنواع المرجان والسلاحف وأسماك القرش والثدييات البحرية، وأشجار المانغروف والأعشاب البحرية، وكذلك المشكلات الحالية التي تواجه هذه البيئات، بما في ذلك مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والتلوث، والبلاستيك، والتسرّبات النفطية، والتغيّر المناخي. ويشارك في أعمال المنتدى 130 خبيراً وباحثاً ومختصاً في البيئة، من 24 دولة. وشكّل المنتدى عبر مشواره رصيداً غنياً لإمارة الشارقة، ولهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وحقق نقلات نوعية في عالم البيئة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويعد محطة لقاء وتفاعل خبراء ومختصين من مختلف بلدان العالم، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، بما يساعد في معرفة أوضاع وطبيعة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، كونها تتمتع بتنوع حيوي كبير، كما يساعد على تنظيم خطط مختلفة تتعلّق بحماية الثروة والتنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية.

130 خبيراً وباحثاً ومختصاً في البيئة من 24 دولة، يشاركون في الحدث.