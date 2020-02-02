شعراء عالميون وطلبة في النسخة التاسعة من «قلب شاعري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، النسخة التاسعة من «قلب شاعري»، الملتقى الشعري الفريد الذي يمثل منبراً للشعراء من الطلبة الناشئين، لإلقاء قصائدهم إلى جانب نخبة من الشعراء المعروفين عالمياً، مع كوكبة من ألمع الشعراء والموسيقيين في سماء الأدب في الإمارات وحول العالم، ومجموعة من الطلبة من مختلف أنحاء المنطقة بغية المشاركة في تعزيز رسالة السلام والتسامح والتفاهم بين الثقافات.

وتقام الفعالية، التي تستضيفها منظمة «سوكا جاكاي الدولية الخليج»، بالتعاون مع «قرية دبي للمعرفة»، و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية»، في قاعة مسرح «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية».

وتتمحور فكرة الملتقى هذا العام حول موضوع «صناعة الأمل» موضوعاً رئيساً، بالإضافة إلى رؤية منظمة «سوكا جاكاي الدولية» في تعزيز القيم الإنسانية والسلام والتفاهم بين الثقافات من خلال التعليم. وتستهل فعاليات الملتقى الشعري بمجموعة من القصائد الشعرية التي يلقيها عدد من طلبة المدارس، تعقبها مجموعة من القصائد التي يلقيها شعراء من العالم.

وفي معرض حديثه عن المبادرة، قال رئيس مجلس إدارة «سوكا جاكاي الدولية الخليج»، سوريش بريمكومار، إن «(قلب شاعري) ليس مجرد ملتقى للشعر والأدب، بل خطوة فريدة للتواصل مع الآخرين من أجل تعزيز ونشر القيم الأساسية للأمل، والتناغم والسلام العالمي، وحماية البيئة، وانطلقت بمشاركة سبعة شعراء فقط وموسيقي واحد، لتشهد في ما بعد إقبالاً كبيراً من الطلبة عاماً تلو الآخر».

وكشف بريمكومار عن «تلقي أكثر من 350 قصيدة من الطلبة، هذا العام، لم يقتصروا على دبي فقط، بل تعدوها إلى الشارقة وأبوظبي، وبالإضافة إلى ذلك ستشهد فعالية هذا العام حضور أكثر من 800 طالب وطالبة».

وتضم قائمة الشعراء الذين أكدوا مشاركتهم في الملتقى: طلال الجنيبي، سامانتا بانرجي، قمر الدين أمايام، سيد سكلاوي، دايساكو إيكيدا، نيلز هاف، وائل الجشي، سابرينا لي، نزار سرطاوي، كيه ساشيداناندان. وسيلقي الشعراء قصائدهم بلغات عدة مثل الإنجليزية، والعربية والبنغالية، والمالايالامية واليابانية والألمانية والإيطالية.

وانطلقت مسيرة «قلب شاعري» في عام 2012، بمبادرة من منظمة «سوكا جاكاي الدولية الخليج»، بالتعاون مع الشاعر الإماراتي المعروف الدكتور شهاب غانم، أملاً في أن يمثل مهرجاناً رائداً يحتفي بالشعر، ويحتضن مختلف الثقافات في الدولة والمنطقة بأسرها.