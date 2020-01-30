«مرشد ذكي» بـ 8 لغات في الحديقة القرآنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي تطبيقاً ذكياً مزوّداً بثماني لغات، يؤدي مهمة المرشد السياحي للزائرين في كهف المعجزات بالحديقة القرآنية. وأضافت خدمة الترجمة باللغتين الإنجليزية والأوردو، من خلال سماعات مجانية يستفيد منها مرتادو الكهف. ويقدم تطبيق Quranic Park، خدمة المرشد الذكي، الذي يعتمد على خريطة «غوغل» لترشد الزائر لمرافق الحديقة، مع إمكانية اختيار لغة من اللغات الثماني المتاحة (العربية والإنجليزية والهندية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية والإيطالية).

ويقدم «المرشد الذكي» وصفاً عن المتنزه وحقائق علمية للنباتات المذكورة في القرآن والسنّة. يشار إلى أن الحديقة استقبلت منذ افتتاحها وحتى نهاية 2019 أكثر من مليون زائر.