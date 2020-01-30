11 مبادرة استشرافية لـ «إيسيسكو» تستعرض رؤية جديدة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، التزام دولة الإمارات بدعم الرؤية والاستراتيجية الجديدة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، لترسخ مكانة المنظمة منارة حضارية، ومنصّة فاعلة للعمل الإسلامي المشترك في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية.

وأعربت عن أملها في أن تكون اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة، التي انطلقت صباح أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتختتم اليوم، بداية مرحلة جدية أكثر استدامة نحو عمل مشترك يوحّد جهود الدول الأعضاء، ويعزز من حضور ثقافات وفنون شعوبها على الساحة الدولية.

وأوضحت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن «الصناعات الثقافية والإبداعية باتت من أسرع الصناعات نمواً، وأكثرها نشاطاً من حيث الإنتاجية والعائدات الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب للارتقاء بجودة الحياة، وقد ثبت من خلال التجارب العالمية أنها خيار تنموي مستدام مصدره الإبداع البشري، الذي يتميز بالتجدد والحيوية والابتكار».

وأضافت: «لدينا الإمكانات والكوادر والمؤهلات اللازمة لصياغة منظومة متكاملة تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتخلق اقتصاداً تنافسياً قوياً»، لافتة إلى أن العالم الإسلامي يمر بتحولات تاريخية في شتى مناحي الحياة، بما يفرض مواكبة المتغيرات، وتبني حلول مبتكرة تستشرف المستقبل، وتلبي احتياجات مجتمعاتنا، وتصنع مستقبلاً أفضل، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار بين الحضارات، وإبراز الرؤية الإسلامية تجاه قضايا العصر.

إسهامات إماراتية

استعرضت الكعبي جانباً من إسهامات الإمارات في هذا المجال، انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأجيال المقبلة، ورفدهم بأدوات المستقبل شرطاً أساسياً للوصول إلى تنمية ثقافية فاعلة ومستدامة.

وقالت: «لقد حرصت الإمارات على توفير منصّات تعليمية مجانية للأفراد المهتمين بتطوير مهاراتهم الرقمية، إذ أطلقت الأسبوع الماضي أكبر مشروع عالمي لتعليم البرمجة يستهدف خمسة ملايين شاب في 50 دولة حول العالم. كما أصبح (تحدي القراءة العربي) مصدر إلهام لملايين الطلاب حول العالم، إذ استقطب التحدي في دورته الماضية 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة». وأكملت: «نحتاج إلى مئات المبادرات مثل تحدي القراءة العربي، وتحدي الترجمة، ومدرسة، وغيرها من المبادرات التي تنمي مهارات التعليم الذاتي، والتفكير التحليلي، وتوسع مدارك الطلاب».

مشروعات

من جهته، كشف المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور سالم بن محمد المالك، عن 11 من المبادرات الجديدة خلال الجلسة، مشيراً إلى أنها تنبع من رؤية المنظمة الاستشرافية الجديدة، وستعرض على المجلس التنفيذي، خلال الاجتماعات القائمة في أبوظبي لإبداء الرأي فيها.

ومن أبرز المبادرات، تعزيز أدوار اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وتقديم مزيد من الدعم لأُمنائها وموظفيها، والاستعانة بهم في التحديد الدقيق لاحتياجات الدول الأعضاء، وفي تخطيط البرامج الأكثر استجابة لأولياتها.

علاوة على مبادرة تتمثل في مشروع تغيير الاسم من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، لرفع الالتباس الشائع بشأن طبيعة مهامها غير الدعوية، وفتح آفاق أوسع لحضورها على الصعيد الدولي.

كذلك تضمّنت المبادرات مشروع تعديل ميثاق «الإيسيسكو» وأنظمتها وهيكلتها التنظيمية، في إطار التناغم مع الرؤية الجديدة، مع إحداث إدارة قانونية تتولى ضبط إجراءات عمل المنظمة في إطار مقاربة حقوقية ومؤسسية. وطرحت المبادرات أيضاً مشروع المجلس الاستشاري الدولي، الذي يؤمل منه أن يحقق للمنظمة انفتاحاً أوسع على المحيط الدولي، وقدرة أكبر على الوصول إلى أصحاب القرار.

السيدة الأولى

من ناحيتها، تقدمت السيدة الأولى في جمهورية النيجر، للا مليكة إيسوفو، بالشكر لدولة الإمارات على حُسن الضيافة، ولـ«الإيسيسكو» لاختيارها ضيف شرف هذه الاجتماعات، التي تشكل منعطفاً حاسماً في مسيرة المنظمة، وإسهامتها بالتعاون مع دولة النيجر في التنمية المستدامة، والحفاظ على الإرث الإسلامي، ودعم التنوع الثقافي وتطوير العلوم ودعم الفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت أن «تعليم الفتيات يتصدر اهتمام دولة النيجر، إذ تظهر الإحصاءات أنه بين 100 فتاة تدرس في المرحلة الابتدائية هناك خمس فتيات فقط يصلن إلى المرحلة الثانوية، وهو ما دفع الحكومة لتبني قانون يفرض على الأسر استكمال تعليم فتياتها، فالتعليم هو مفتاح الحياة، وهو الوسيلة لتحقيق التنوع الثقافي، مع تضمين المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى السلام والتكاتف في المناهج التعليمية».

خطة استراتيجية

يمثل اجتماع الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو بداية مرحلة جديدة أكثر استدامة، وفق ما أوضح المدير العام للمنظمة، الدكتور سالم بن محمد المالك، إذ يتزامن مع طرح الخطة الاستراتيجية المعدّلة للأعوام 2020-2030، وخطة العمل المعدّلة لعامي 2020-2021، لتكون المنظمة مؤسسة استباق استراتيجي وتخطيط منهجي، وبيتاً حاضناً للخبرة الدولية والامتياز العالمي، تعمل على بناء المنظومات المتطورة وصناعة العقول المتنورة، وتمكين المرأة، وتوطين التكنولوجيا وتشجيع الإبداع والابتكار، وتفكيك خطاب التطرّف والطائفية.

تغيير اسم

اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تغيير اسم المنظمة إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وقال المدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، إن تغيير اسم المنظمة يهدف إلى رفع الالتباس الشائع بشأن طبيعة مهامها غير الدعوية، وفتح آفاق أوسع لحضورها على الصعيد الدولي. وأوضح أن الاسم الجديد يعدّ تعبيراً دقيقاً عن طبيعة الرسالة الحضارية التي تنهض بها المنظمة في مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، وعن الغايات والأهداف التي تعمل على تحقيقها.