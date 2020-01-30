«الشيخوخة تدمر الحلم» عمل تركيبي دائم في «بيت العبودي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون مشروعاً فنياً تركيبياً دائماً في بيت العبودي التراثي في ساحة المريجة، ويضم المشروع العمل الفائز بالجائزة الأولى في بينالي الشارقة 14، وهو «الشيخوخة تدمر الحلم فقط لتستعيد إزميل الماضي الصلب»، من إنتاج الفنانة أوتوبونغ نكانغا بالتعاون مع الفنان إيميكا أوغبوه.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، مديرة المؤسسة: «كان من دواعي سرورنا العمل مع أوتوبونغ نكانغا، منذ مشاركتها الأولى قبل 15 سنة تقريباً في بينالي الشارقة السابع، في عام 2005، وأخيراً في بينالي الشارقة الـ14 في عام 2019، من خلال هذا العمل الذي يستعرض الأفكار المتمحورة حول الأرض والبيئة التي لطالما ألهمت أوتوبونغ في أعمالها».

وأضافت: «إن لمن الأهمية بمكان أن نرى هذا العمل يتفاعل مع البيئة الطبيعية في بيت العبودي التراثي، والأماكن المحيطة في ساحة المريجة، نظراً إلى أن إحياء المباني والعمارة التراثية من خلال بث الحياة الفنية فيها».

وقال مدير المقتنيات وقيّم أول في المؤسسة، عمر خليف: «لطالما ألهمتني أوتوبونغ نكانغا وغيّرت الطريقة التي أرى بها العالم، فعندما دعيت للمشاركة في تقييم بينالي الشارقة، ذهلت بالأرضية المفروشة بالحصى في بيت العبودي، وذكرتني الأنقاض الأرضية بإحدى لوحات أوتوبونغ، وعلمت عندها أنها ستنجح في الارتقاء بهذا المكان».