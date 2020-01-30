430 كتاباً تنتظر محبي القراءة على بحر الحمرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اجتمع زوّار لشاطئ كلباء، أخيراً، خلال إطلاق المرحلة الخامسة من مكتبة الشارقة الشاطئية حول «المكتبة الشاطئية المتنقلة» التي أَطلقتها «ثقافة بلا حدود» أخيراً، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بهدف تشجيع مرتادي الشواطئ على القراءة، والاستفادة من 430 كتاباً في مختلف الحقول المعرفية.

وجمعت المبادرة - التي تأتي احتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وستكون محطّتها المقبلة اليوم على شاطئ بحر الحمرية - الكتاب مع أنشطة ثقافية وترفيهية مختلفة، مثل ألعاب الشاطئ التي شاركت فيها مجموعة من مرتادي الشاطئ، ومنطقة خاصة لألعاب الأطفال، فضلاً عن قراءة قصصية لكتاب «مشاعر ميرا» قدمتها الكاتبة فاديا دعاس، وأنشطة فنية مثل الرسم والتلوين والتي قضى خلالها الأطفال وقتاً ممتعاً.

من ناحيتها، قالت مدير ثقافة بلا حدود مريم الحمادي: «نسعى من خلال مبادرة المكتبة الشاطئية، للوصول إلى محبّي القراءة في كل مكان، وغرس حب المطالعة بين جميع فئات المجتمع، بما يُترجم اهتمام الشارقة المستمر بنشر العلم والمعرفة والثقافة بين زوّارها ومقيميها، ويُقدم صورةً مُشرقةً عن الشارقة التي اتّبعت نهجاً واضحاً في احتضان وتنظيم الفعاليات والمبادرات التي تُسهم في تأسيس مجتمع مثقف وواعٍ».

وأضافت: «نثمن شراكتنا مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ونحن نعمل معاً من خلال برنامجٍ مدروس، ونهدف للوصول إلى جميع الشواطئ، ومحطّتنا المقبلة ستكون اليوم على شاطئ بحر الحمرية».

مريم الحمادي:

«نسعى للوصول إلى محبّي القراءة في كل مكان، وغرس حب المطالعة بين جميع فئات المجتمع».

أنشطة

ضمن المبادرة، نظمت أنشطة ترفيهية، وفعالية «قهوة وكتاب» التي تمزج بين تقديم الكتب مجاناً للقراء وبيع القهوة التي يذهب ريعها بالكامل لصالح «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بدعم ومساعدة اللاجئين في جميع أنحاء العالم.