محمد بن زايد ورئيس بوركينا فاسو يبحثان العلاقات الثنائية.. ويشهدان تبادل اتفاقيتي تعاون

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية على أسس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة التي تخدم مصلحة الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء، وخطت خطوات مهمة ونوعية على هذا الطريق، خلال السنوات الماضية، ما عمّق من أواصر الصداقة الإماراتية - الإفريقية على المستويات كافة».

جاء ذلك، خلال استقبال سموّه، أمس، في «قصر الإمارات»، رئيس بوركينا فاسو الصديقة، روش مارك كريستيان كابوري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحّب سموّه في بداية اللقاء بروش مارك كريستيان كابوري، والوفد المرافق، متمنياً له زيارة موفقة وناجحة. وأعرب عن تمنياته لبوركينا فاسو وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وأكد سموّه أن «العلاقات بين دولة الإمارات وبوركينا فاسو تمتلك كثيراً من مقومات التطور والنماء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها، وثمة حرص مشترك على استثمار هذه المقومات لمصلحة شعبي البلدين الصديقين».

من جانبه، عبّر رئيس بوركينا فاسو الصديقة، عن شكره إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسن الاستقبال، وتقديره لحرص سموّه على تنمية العلاقات بين الإمارات وبوركينا فاسو، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً رائداً، ولها دورها المهم في دعم التنمية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وروش مارك كريستيان كابوري، خلال اللقاء، تبادل اتفاقيتين بين البلدين لتوسيع آفاق تعاونهما المشترك.

وشملت المراسم تبادل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، بجانب اتفاقية بشأن دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولي عهد أبوظبي يستقبل مبعوث ملك ماليزيا

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبعوث السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين بن عبدالله، الذي نقل إلى سموّه رسالة شفهية تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الامارات ومملكة ماليزيا.

وأكد مبعوث ملك ماليزيا حرص حكومته على هذه العلاقات، وتطلعها إلى تعميقها وتوطيدها في شتى المجالات.

من جهته، رحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمبعوث ملك ماليزيا، مقدراً حرص ملك ماليزيا على العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين.

أبوظبي - وام