علي العبدان يحاضر عن «تفسير الأحلام» في معهد التراث

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم معهد الشارقة للتراث، أول من أمس، في مقره بالمدينة الجامعية، محاضرة بعنوان «تفسير الأحلام في التراث العربي»، قدمها مدير التراث الفني في المعهد، علي العبدان، وأدارها مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد، الدكتور منّي بونعامة.

وقال رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «يمثّل تفسير الأحلام علماً عريقاً في تراثنا العربي، ألّفت فيه الكثير من الأسفار، واشتهر فيه علماء وأعلام انبروا لتوثيقه ودراسته، ومعرفة قواعده ودلالاته، وفك رموزه، وقد انتهجوا في ذلك طرقاً عدة، بحسب الفهم والمنهج والقدرة على الاستعاب والتأويل، وهو لذلك يعدّ تراثاً عربياً عريقاً وعميقاً حري بالاهتمام والتناول، وهذا ما سعى معهد الشارقة للتراث إلى طرحه وعرضه من خلال هذه المحاضرات». وأكد أن مثل هذه المحاضرات وما تقدمه من معلومات، تسهم به في تعزيز أجواء تثري معرفياً وفكرياً وعملياً. من ناحيته، قال علي العبدان: «نحرص في المعهد على أن نكون فاعلين على المستويات العملية والعلمية والأكاديمية في كل ما يتعلق بموضوعات التراث، وكيفية حفظه وصونه ونقله إلى الأجيال والتعريف به بمختلف الوسائل والأدوات».