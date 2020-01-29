حمدان بن محمد يدعم «فخر الأجيال» بجوائز إضافية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمكرمة سخية لتخصيص فئة جديدة للمُلّاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ أربعة ملايين درهم، وذلك في منافسات بطولة «فخر الأجيال للصيد بالصقور» (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنطلق في الأول من فبراير المقبل بميدان الروية في دبي، بمشاركة أقوى الصقارين في جميع الفئات المخصصة للناشئين والشيوخ والعامة مفتوح والمُلّاك وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

وجاء إعلان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إضافة فئة جديدة في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، وهي تخصيص مسابقات للمُلّاك من العامة، الذين يملكون ثمانية صقور للمشاركة بها في أربع فئات، تمت إضافتها في البطولة، إلى جانب شوطين في بطولة النخبة «للمُلّاك».

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد مبارك بن مرخان، أن مكرمة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تعدّ بمثابة دعم للصقارين، وتمنحهم فرصاً أكبر وتزيد من وتيرة المنافسة بينهم، والأهم تعدّ خطوة نحو ترسيخ الرياضات التراثية، وسيكون للمُلّاك جوائز بجانب العامة مفتوح.

وأضاف أن الفئات «جير شاهين وجير تبع وجير قرموشة وجير بيور»، ولكل فئة خمسة أشواط (ثلاثة للفرخ واثنان للجرناس)، في أشواط الرمز والرئيس والنقدي، وستصدر التعليمات الخاصة بالمُلّاك كل بحسب فئته، وقال: «بشكل عام الأشواط زادت إلى 20 شوطاً، ونتطلع دائماً نحو التحسين والتطور على كل الصعد، التي من شأنها دعم مشاركة الصقارين وتحفيزهم».

وأشارت مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، إلى اكتمال كل التجهيزات المرتبطة باستضافة النسخة الثانية من البطولات السنوية للصيد بالصقور وقالت: «لطالما كان سموّ ولي عهد دبي، داعماً رئيساً لهذه المسابقات، ويستمر في تقديم المزيد وترسيخ مكانة هذه البطولات التراثية، وإعداد أجيال ملمة بإرثها الثقافي وقيّمها المجتمعية».

وتدشن بطولة فخر الأجيال منافساتها بإقامة بطولة الناشئين يوم السبت الأول من فبراير المقبل، وتشمل فئتي تبع وتبع جير، ثم تقام بعد ذلك منافسات الشيوخ بالفترة من الثاني إلى الخامس من فبراير، ثم تقام منافسات العامة للمفتوح والمُلّاك من السادس إلى التاسع من فبراير، وتقام منافسات العامة يومي 11 و12 من الشهر نفسه، على أن تقام منافسات الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم 14 فبراير، ثم تقام بطولة النخبة للشيوخ والعامة يوم 15 فبراير، فيما تتخلل البطولة إقامة ثلاث جولات خاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور، وذلك أيام 10 و13 و16 من الشهر نفسه.

المكرمة دعم للصقارين، وتمنحهم فرصاً أكبر، وتزيد من وتيرة المنافسة بينهم.