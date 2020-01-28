السويد تطلب موظفين في زراعة " الحشيش"

المصدر: حياة الحرزي - دبي

في خطوة بدت مستغربة، أعلن مكتب العمل السويدي، عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لنحو 20 مزارعا مختصا بزراعة "الحشيش"، للعمل في فرع الشركة باليونان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن موقع "أكتار".

وأوضحت الشركة الطبية الراغبة في توظيف المزارعين، تفاصيل مهام الوظيفة التي تنحصر في زراعة شتلات القنب والعناية بآلاف أخرى مزروعة، وحددت موقعا خاصا للتقديم إلى الوظيفة، وقالت إن المهمة تتطلب دقة كبيرة في العمل واهتماما شديدا في مصنع الزراعة.

موضحة عدم تطلب الوظيفة الجديدة لأي خبرة تذكر أو معرفة سابقة بالعمل، لأن الشركة توفر تدريبا داخليا للموظفين، مشترطة وجود مهارات لغوية عالية لدى المتقدمين بالإنجليزية واليونانية.

وتنتج الشركة الحشيش للاستخدام الطبي وتسعى لأن تكون رائدة في مجال الصناعات الطبية حول العالم، بالإضافة للبحوث والتطوير والإنتاج الصناعي للحشيش في أوروبا.