7 تجارب لتطبيق تقنية بلوك تشين في الإمارات

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

تتبوأ الإمارات مكانة بارزة على الصعيدين العربي والعالمي، نتيجة لرؤيتها المستقبلية، وسعيها الدؤوب نحو بلوغ مراكز رائدة في العديد من القطاعات والتقنيات المتقدمة، ولهذا أصدر مركز الثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً يحمل عنوان «دراسات حالة وتجارب مستفادة من دولة الإمارات في تطبيق البلوك تشين»، وأشار إلى أن تبني الإمارات لتقنية بلوك تشين يحقق وفورات تصل إلى 11 مليار درهم. ولإعداد التقرير، استطلع مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات آراء أكثر من 100 متخصص يعملون لدى 60 جهة خاصة وحكومية في البلاد، تسعى لتطبيق تقنية بلوك تشين في أعمالها أو تطبقها فعلًا، وذلك بهدف تقييم مستوى نضج المنظومة الحاضنة لهذه التقنية. ويقدم التقرير في شطره الثاني سبع دراسات حالة، نفذتها جهات حكومية وخاصة في دولة الإمارات، هي:

موانئ دبي العالمية

يعرف قطاع الشحن باعتماده على المعاملات الورقية المعقّدة، إلا أن التغيرات العالمية من حوله، والحاجة إلى تسهيل التسويات المالية بين المستورد والمصدر والوسطاء، دفع شركة موانئ دبي العالمية للبحث عن تقنيات جديدة لمواجهة هذه التحديات، ومنها تطبيق تقنية بلوك تشين لإنشاء منصة لوجستية عالمية للشركات، تتيح لها مشاركة البيانات وأتمتة التعاملات بينها بسهولة، عبر واجهات مفتوحة لبرمجة التطبيقات.

«طيران الإمارات»

لدى «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» برنامج طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، الذي يضم أكثر من 25 مليون عضو. لتحسين أداء هذا البرنامج قررت «طيران الإمارات» استكشاف إمكانات استخدام تقنية بلوك تشين، بهدف تقليل تكاليف تسوية الحسابات مع الشركاء وإدارة المدفوعات دون استبدال النظام القائم، بل إضافة قناة بلوك تشين إليه، للاستفادة من دفتر الأستاذ المشترك لتسوية المدفوعات وإدارتها.

بنك الإمارات دبي الوطني

قرر فريق مصرف الإمارات دبي الوطني الاعتماد على تقنية بلوك تشين لمكافحة الشيكات المزورة التي يطبعها المحتالون، ولهذا عمل فريق مشروع الإمارات دبي الوطني على إضافة رمز كيو آر على كل صفحة من دفاتر الشيكات، مع استخدام تقنية بلوك تشين للتحقق من صحة ذلك الرمز.

«اتصالات ديجيتال»

عدم توافر الرقمنة والآليات الموحدة للتحقق من صحة البيانات عبر مختلف البنوك في الدولة قد يتيح للبعض ممارسة الاحتيال بطلب التمويل من أكثر من بنك للأمر ذاته. وتعمل البنوك الإماراتية عادة على تمويل دفع فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة. لمواجهة هذا، أعلنت «اتصالات ديجتال» في يونيو 2019 عن إطلاق منصة UAE Trade، التي تجمع ثمانية بنوك رئيسة في البلاد ضمن شبكة بلوك تشين مشتركة، وتتيح لها تبادل المعلومات.

هيئة أبوظبي الرقمية

تعمل هيئة أبوظبي الرقمية على تطوير منصة حكومية، تعتمد على بلوك تشين لدعم آلية تبادل بيانات آمنة وموثوق بها بين الجهات الحكومية في أبوظبي والمؤسسات الخارجية، وينفذ ذلك على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويقاس مدى تقدم المشروع من خلال عدد الجهات الحكومية المنضمة للمنصة.

«الصحة ووقاية المجتمع»

رأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لابد من الاهتمام بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزرعها بكفاءة وأمن أفضل، ومنع الاتجار غير المشروع بها. واختارت شركة دونر هيلثتك لتطوير سجل للمانحين في دولة الإمارات، تحت اسم «حياة» باستخدام تقنية بلوك تشين كوسيلة تحقق آمنة.

«دبي الذكية»

أطلقت حكومة دبي الذكية في عام 2003 بوابة Dubai Pay المركزية لجمع المدفوعات الحكومية من أكثر من 40 جهة عامة وخاصة. وفي عام 2018، أجرى النظام أكثر من 10.4 ملايين معاملة بقيمة 16 مليار درهم، إلا أن كل جهة احتفظت بسجلات محاسبة خاصة بها، ما أدى إلى زيادة الكلفة، وإبطاء العمل، ولهذا قررت حكومة دبي الذكية الاعتماد على تقنية بلوك تشين لتطوير عملية تسوية المدفوعات اليدوية الطويلة والمكلفة التي كانت تستغرق 45 يوماً.

الإمارات تتبوأ مكانة عالمية بارزة نتيجة لرؤيتها المستقبلية، وسعيها الدؤوب نحو بلوغ مراكز رائدة.

مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات استطلع آراء أكثر من 100 متخصص يعملون لدى 60 جهة.