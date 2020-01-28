طالباً كورياً يتعلمون «العربية» في الشارقة 22

محمد الرفاعي ■الشارقة

على الرغم من استخدام اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في العالم، إلا أن 22 طالباً من كوريا الجنوبية اختاروا تعلم اللغة العربية في الشارقة، وكرسوا قدراتهم ومهاراتهم لينطقوا بها، بدافع إيجاد وظائف مستقبلية في الدول العربية والخليجية، إذ وجدوا أن العربية لغة عظيمة وأساس لفهم ثقافة البلاد العربية وحضارتها وعاداتها.

«الإمارات اليوم» التقت الوفد القادم من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، أكبر الجامعات في كوريا الجنوبية المختصّة بتدريس اللغات العالمية، حيث أكدت رئيسة الوفد الكوري، الدكتورة يون أون كيونغ، أن جامعتهم من أولى الجامعات العالمية التي تعلم اللغة العربية، إذ تأسس فيها قسم العربية في عام 1965، مشيرة إلى أن زيارتهم للشارقة تعتبر التجربة الأولى من نوعها لهم على مستوى الخليج العربي. وأشارت إلى أن اللغة العربية غائبة عن الحوارات والأحاديث الكورية، كما أن هناك نسبة كبيرة من الكوريين يرغبون في تعلمها، ما دفعهم إلى الاستمرار بتدريسها وفتح تخصصات للماجستير لها.

وبينت أون كيونغ أن الجامعة اختارت 22 طالباً وطالبة من المتفوقين الذين يدرسون البكالوريوس والماجستير باللغة العربية، لافتة إلى أن زيارتهم للشارقة أتاحت لهم الفرصة لتعلم ثقافات عديدة وزيارة معالم حضارية.

عدد من الطلبة الكوريين الذين قدموا للشارقة لتعلم اللغة العربية قالوا إن الشارقة منحتهم أسماء عربية، حتى يتمكنوا من التعايش والتعامل مع الأفراد بسهولة خلال تواجدهم في الإمارة، مشيرين إلى أن هذه الأسماء منحتهم ثقة زائدة في الاستمرار بتعلم اللغة العربية، كون معانيها سامية وجميلة. من جانبه، أكد الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور محمد صافي المستغانمي، أن المجمع يعتبر من الجهات الأكاديمية التي تُعنى بقضايا اللغة العربية ودعم المجامع اللغوية العلمية في العالَمَينِ العربي والإسلامي، مشيراً الى أنه بات أيضاً همزة وصل للحوار الثقافي والبحث اللغوي والمعجمي بين الباحثين في شتّى دول العالم.

الجامعة اختارت 22 طالباً وطالبة من المتفوقين.

المجمع همزة وصل بين الباحثين في شتّى دول العالم.

المبادرة هدفها فهم الثقافة العربية وحضارتها وعاداتها. ■الإمارات اليوم