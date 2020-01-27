نيكول كيدمان تثير قلق جمهورها بعد اصابتها بالانفلونزا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثارت النجمة نيكول كيدمان قلق اصدقائها وجمهورها بعد اصابتها بالانفلونزا في موسم انتشار الكورونا.

حيث اضطر زوجها مغني موسيقى الكانتري الشهير، كيث أوربان، لمغادرة حفل توزيع جوائز جرامي، "على وجه السرعة"سبب مرض زوجته، النجمة الاسترالية الحسناء.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني ،اليوم بأنه رغم اعتياد الزوجين المحبين دعم أحدهما الاخر في الفعاليات الكبرى، سار كيث /52 عاما/ على السجادة الحمراء بمفرده، لأن زوجته "52 عاماً"، كانت في المنزل بسبب إصابتها بالإنفلونزا.

وحرص كيث على مغادرة الحفل الذي أقيم مساء الاحد في مركز "ستابلز" بمدينة لوس أنجلوس، لكي يعود لتمريض زوجته.

من ناحية أخرى، أعرب كيث عن امتنانه لوجود زوجته بين "أيدٍ أمينة" في المنزل، وذلك في إشارة إلى وجود ابنتيهما صنداي /11 عاما/ وفيث /9 أعوام/ إلى جانبها.

