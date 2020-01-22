زينة عكر.. أول وزيرة دفاع عربية.. لبنان يغير القاعدة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثارأختيار زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع في الحكومة اللبناية الجديدة التي أعلنت أمس، اهتمام واسع النطاق وتحولت إلى "تريند"، خاصة أنها المرة الاولى التي تتولى إمرأة عربية هذا المنصب الذي كان للرجال حصرا.

ومن المعلومات الشحيحة المتداولة عن وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة، أنها متزوجة من لجواد عدرا، وهو رجل أعمال لبناني معروف، ومدير عام شركة” الدولية للمعلومات” وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

تشغل زينة عكر عدرا موقع المديرة التنفيذيّة لـ "الدولية للمعلومات"، وتشرف على مجلة "الشهرية". وأسّست مع زوجها جواد عدرا متحف نابو. كما أنها ناشطة في لجنة الاهل في مدرسة "IC". تعرف بعلاقاتها القوية جدًا مع الاميركيين، كما أنّ عمّها غابي عكر كان يشغل منصب مستشار في السفارة الاميركية في عوكر حتى عام 2005.